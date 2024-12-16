Bakır, Çin'in karışık ekonomik verileriyle düştü
Londra'da bakır fiyatları, Çin'in ekonomik verilerinin farklı sektörler arasında karışık toparlanma göstermesinin ardından düşüş yaşarken, ABD dolarındaki gerileme bir miktar destek sağladı.
Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.09'da yüzde 0,1 düşüşle 9.040,5 dolar/tona geriledi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ocak vadeli bakır kontratı, yüzde 0,4 düşüşle 74.400 yuan/tondan (10.218,80 dolar) işlem gördü.
Çin'in sanayi üretimi Kasım ayında hafifçe hızlanırken, perakende satışlar hayal kırıklığına uğradı ve ikinci Donald Trump yönetimi altında daha fazla ABD ticaret tarifesine hazırlanırken Pekin üzerindeki kırılgan ekonomi için teşvikleri artırma baskısını sürdürdü.
LME'de stokların artmasına rağmen, Çin'in teşvik önlemlerine ilişkin netlik eksikliği geçen hafta bakır fiyatları üzerinde baskı yarattı.
Zayıflayan dolar piyasayı destekledi ve dolar fiyatlı emtiayı satın almayı daha ucuz hale getirdi.
Fed'in, çarşamba günü piyasaların yüzde 96 olasılıkla faizleri 25 baz puan düşüreceği bekleniyor.
LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 2.599 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 düşüşle 3.082 dolar/tondan, kurşun değişmeyerek 2.010,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,2 düşüşle 29.040 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,3 düşüşle 15.815 dolar/tondan işlem gördü.