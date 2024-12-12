Bakır, Çin'in teşvik umutlarıyla yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.10'da yüzde 0,5 artışla 9.241 dolar/tona çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, yüzde 0,01 artışla 75.500 yuan/tondan (10.396,01 dolar) işlem gördü.

Gelecek yıl için temel hedefler ve potansiyel teşvik önlemleri konusunda daha fazla netlik için bu hafta Çin'in Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı toplantısına odaklanılıyor.

Piyasa oyuncuları ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz oranlarını düşüreceğine bahse girse de ABD doları bir önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bugün ABD Hazine getirilerindeki artıştan destek alarak dar bir aralıkta işlem gördü.

Ayrıca Çin'in ikinci Donald Trump başkanlığında daha yüksek ticaret tarifelerine hazırlanırken gelecek yıl daha zayıf bir para birimine izin vermeyi düşündüğü bildirildi.

Analistler, Çin'in ABD ithalat tarifelerine karşı savunmak için daha zayıf bir yuan düşündüğü yönündeki haberlerin, sermaye çıkışlarına ve hisse senedi piyasasında düşüşe yol açabileceğinden piyasa duyarlılığı üzerinde baskı yarattığını belirtti.

LME'de alüminyum yüzde 0,6 artışla 2.617,5 dolar/tondan, nikel yüzde 1,4 artışla 16.080 dolar/tondan, çinko yüzde 0,2 artışla 3.130,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 2.038,5 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,1 artışla 29.995 dolar/tondan işlem gördü.