Bakır, dalgalı haftanın sonunda yükselişe geçti

Bakır fiyatları, Çin'in teşvik önlemlerinin ardından talepte bir toparlanma umuduyla hafta boyunca zayıf işlemlerde dalgalı seyir izledikten sonra bugün yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.02'de yüzde 0,4 artışla 9.909 dolar/tondan, alüminyum yüzde 0,4 artışla 2.640 dolar/tondan ve nikel yüzde 1,8 artışla 17.900 dolar/tondan işlem gördü.

LME'de çinko yüzde 0,7 artışla 3.145,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 artışla 2.151,50 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,1 artışla 33.750 dolar/tondan işlem gördü.

Metal borsasında bir işlemci, Çin'in mali teşvik vaatlerini yerine getirme eğiliminde olmasıyla bakır fiyatlarının daha da yükselebileceğini ve fiyatların muhtemelen fiziki talebin yetişmekte zorlanabileceği 10.500 dolar/ton civarında zirve yapacağını belirtti. İşlemci, “Kötü veri açıklamaları çok kısa vadede satışları tetikleyebilir” diye ekledi.

Haftalık bazda ise, Çin'in teşvik planlarının tetiklediği güçlü bir rallinin ardından piyasa daha fazla ipucu beklerken, LME'de bakır yüzde 0,8 düşerek son dört haftanın ilk düşüşünü kaydetti.

Çin borsaları 1-7 Ekim tarihleri arasında resmî tatil nedeniyle kapalı.

Kalay, hafta başında 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak üst üste dördüncü haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Kalay Derneği'nden bir analist, Endonezya'nın kalay ihracatının Eylül ayında toparlandığını, ancak bazı büyük üreticilerin ihracat kotalarına ulaştığını ve ihracatın yeniden başlayabilmesi için yeniden müzakere etmeleri gerektiğini, Myanmar'dan yapılan ihracatın ise düşmeye devam ettiğini söyledi.

SHFE'de kalay stokları 8.698 ton ile 2 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, LME'de kalay stokları da 4.565 ton ile 23 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyede yer aldı.