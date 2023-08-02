Bakır devinden 2,5 milyar dolarlık yatırım
dünyanın önde gelen bakır üreticisi Codelco, Ministro Hales madeninin ömrünün uzatılması için 2,5 milyar dolar değerinde yatırım yapacak.
Şili'nin devlete ait dünyanın en büyük bakır üreticisi Codelco, 2,5 milyar dolarlık yatırımla Ministro Hales madeninin kullanım ömrünü uzatmak için çevre izni talebinde bulundu.
Proje, bakır konsantresi üretim kapasitesini yılda mevcut 700.000 tondan 830.000 tona çıkarmayı hedefliyor. Yıllık ortalama 57.000 ton/gün olan maden işleme oranını da günde 65.000 tona çıkarmayı amaçlıyor.
Talepte projenin operasyonları 30 yıl uzatacağı belirtildi. Calama şehrinde bulunan Ministro Hales, 2022'de 152.000 ton bakır üretti.