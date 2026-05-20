Bakır, dolar ve tahville geriledi: Piyasalar Fed sinyallerine kilitlendi

Bakır fiyatları, güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil faizlerinin baskısıyla bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 0,28 düşüşle ton başına 13.374 dolara indi. Şanghay vadeli bakır kontratları ise yüzde 1,20 kayıpla ton başına 103.160 yuana geriledi.

Piyasada güçlü dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil faizlerinin bakır fiyatları üzerinde baskı yarattığı belirtilirken, yatırımcıların faiz görünümüne ilişkin ipuçları için ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarını izlediği kaydedildi.

Nikel cephesinde ise karışık bir görünüm oluştu. Londra Metal Borsası'nda nikel yüzde 0,43 gerilerken, Şanghay'da nikel yüzde 0,49 yükseldi.

Endonezya hükümetinin emtia ihracatını merkezileştirme planlarının nikel piyasasındaki görünümü etkilediği ifade edildi.

Diğer baz metallerde de zayıf seyir öne çıktı. Alüminyum, çinko, kurşun ve kalay fiyatlarının hem Londra Metal Borsası'nda hem de Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda gerilediği belirtildi.