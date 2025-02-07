Bakır, dolardaki düşüşle son dört ayın en iyi haftasına hazırlanıyor

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 05.25'te yüzde 1 artışla 9.373 dolar/tona yükseldi ve yüzde 3,7 kazançla Eylül 2024'ten bu yana en iyi haftasına hazırlanıyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki en aktif bakır kontratı, yüzde 1,4 değer kazanarak 76.940 yuan/tona (10.557,51 dolar) çıktı.

Dolar endeksi haftalık yüzde 0,6 düşüş kaydetmesi emtiaları destekledi.

Bir analist yaptığı değerlendirmede “Piyasaların tarife savaşının daha önce ilan edildiği kadar kötü olmama ihtimalini göz ardı etmeye başladığını düşünüyoruz” dedi.

Bu arada, Fed yetkililerinin gümrük tarifeleri ve Trump yönetiminin ilk günlerinden kaynaklanan diğer konularla ilgili büyük politika belirsizliğine işaret etmesinin ardından, piyasalar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD aylık istihdam rakamlarına da odaklandı.

LME'de alüminyum yüzde 0,7 artışla 2.637,5 dolar/tondan, çinko yüzde 1,3 artışla 2.853,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,5 artışla 31.150 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,7 artışla 2.003,5 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,1 artışla 15.830 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,4 artışla 20.510 yuan/tondan, nikel yüzde 1,7 artışla 127.460 yuan/tondan, çinko yüzde 2,1 artışla 23.830 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 artışla 17.110 yuan/tondan ve kalay yüzde 1 artışla 259.800 yuan/tondan işlem gördü.

Şili'de bakır fiyatında yükseliş bekleniyor

Şili'nin devlet bakır komisyonu Cochilco, 2025 yılı için bakır fiyatı tahminini 4,25 dolar/librede sabit tuttu ve aynı fiyatı yeni 2026 projeksiyonu için de kullandı.

Cochiloc geçtiğimiz Mayıs ayında 2025 fiyatını 3,85 dolardan 4,25 dolara yükseltti ve o zamandan beri projeksiyonunu sabit tuttu. Kurum, bakır fiyatlarının önümüzdeki on yıl boyunca 4,00 doların üzerinde kalmasını beklediğini kaydetti.

Cochilco'nun geçici Başkan Yardımcısı Claudia Rodriguez yaptığı açıklamada, “Bu tahminler enerji dönüşümünden, elektrik şebekelerinden ve sınırlı arzdan kaynaklanan bakır talebindeki artışla destekleniyor” dedi ve jeopolitik gerilimlerin de rol oynadığını sözlerine ekledi.

Rodriguez, “Çin'in ekonomik toparlanmasına ilişkin belirsizlik, ABD tarafından uygulanan gümrük vergileri ve para politikasının sertleşmesi bakır talebini sınırlayarak fiyatını etkileyebilir” dedi.

Cochilco, küresel bakır açığının bu yıl 118.000 ton olmasını ve gelecek yıla kadar 210.000 ton fazla vermesini bekliyor.

Ayrıca Şili'nin bakır üretiminin bu yıl yüzde 4,6 artarak 5,76 milyon tona yükselmesini ve 2026 yılında yüzde 3,6 daha artarak 5,97 milyon tona ulaşmasını bekliyor.