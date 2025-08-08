Bakır, doların zayıflamasıyla haftalık kazanca hazırlanıyor

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.02'de %0,3 artışla 9.707 dolar/tondan işlem gördü.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır sözleşmesi, %0,1 artışla 78.470 yuan/ton (10.926,69 dolar) seviyesine yükseldi.

Dün açıklanan veriler, Çin'in Temmuz ayı ihracatının beklentileri aştığını gösterdi; üreticiler, Pekin ve Washington arasındaki kırılgan tarife ateşkesinden en iyi şekilde yararlanarak mal sevkiyatı yaptı.

Dün açıklanan verilere göre, Çin'in bakır ithalatı bir önceki aya göre %3,4 artarken, bakır konsantresi ithalatı %9 yükseldi.

Bu arada, dolar endeksi rakipleri karşısında %0,4 düşüşle, dolar bazlı varlıkları diğer para birimlerinin sahipleri için daha uygun hale getirdi.

Arz tarafında ise, geçen hafta ölümlü bir kazanın üretimi vurmasının ardından yatırımcılar, en büyük üretici Şili'deki El Teniente bakır madeni çevresindeki gelişmeleri yakından takip etti. Kaynaklara göre, maden sahibi Codelco, amiral gemisi madeninin bir kısmını yeniden açmak için Şili madencilik düzenleyicisinden izin istedi.

Analistler "Kısa vadede, maden tedarik kesintileri etkisini gösterdikçe spot fiyatlarda artış görebiliriz. Bu aynı zamanda işleme ücretleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacaktır. Çin'in rafine bakır ithalatına olan talebi muhtemelen artacaktır" dedi.

LME'de alüminyum %0,1 düşüşle 2.607 dolar/tondan, nikel yatay seyrederek 15.105 dolar/tondan, kurşun %0,3 düşüşle 2.002,50 dolar/tondan, kalay %0,2 artışla 33.735 dolar/tondan ve çinko %0,2 ilerleyerek 2.816,50 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum %0,4 düşüşle 20.680 yuan/tondan, nikel %0,2 düşüşle 121.080 yuan/tondan, kurşun %0,1 düşüşle 16.840 yuan/tondan, kalay %0,2 artışla 268.020 yuan/tondan ve çinko yatay seyrederek 22.515 yuan/tondan işlem gördü.