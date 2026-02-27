Bakır dört haftanın zirvesinde, yükseliş serisine devam ediyor

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları yüzde 1,3 artışla 13.482 dolar/tona çıkarak dört haftanın zirvesini gördü ve yedinci ay üst üste artışa hazırlanıyor.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası (ShFE) bakır stokları ise 391.529 ton ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak son iki haftada yüzde 44'lük bir artış gösterdi.

UBS, bakır fiyatlarının 13 ay içinde 15.000 dolar/tona ulaşacağını ve piyasa açığının bu yıl 520.000 tona genişleyeceğini tahmin ediyor.

Diğer metallerde ise kalay fiyatları yüzde 4,9 sıçrayarak 57.125 dolar/tona yükseldi ve arz endişeleriyle bu yıl yüzde 42 değer kazandı. Alüminyum yüzde 0,2 artışla 3.163 dolar/tona çıkarken, referans fiyata karşı indirimi 15 dolar/tona daraldı. Çinko fiyatları yüzde 0,9 düşüşle 3.348 dolar/tona gerilerken, kurşun yüzde 0,5 azalarak 1.975 dolar/tona indi. Nikel ise yüzde 1,1 artışla 17.880 dolar/tona yükseldi.