Bakır en iyi aylık performansına hazırlanıyor

Londra'da bakır fiyatları, bugün de artarak Ocak ayından bu yana en iyi aylık performansını gösterme yolunda.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, sabahın erken saatlerinde %0,2 artışla 8.679 dolar/tona yükseldi. Kontrat aylık bazda şimdiye kadar %4,4 arttı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, yaklaşık %1 artışla 69.450 yuan/tona (9.724,44 dolar) yükseldi. Kontrat şimdiye kadar %3,6 artışla üst üste ikinci aylık kazanca hazırlanıyor.

ABD'de yıllık enflasyon Haziran ayında iki yılı aşkın bir süredir en düşük artışını kaydederek, Fed'in faiz artırım döngüsünü sona erdirmeye yakın olduğu umutlarını artırdı ve dolar aylık kayıba doğru ilerliyor.

Çinli yetkililerin emlak sektörünü destekleme taahhütleri de metal piyasasındaki yükseliş hissini körüklüyor.

SHFE'de kurşun, %3,7 artarak Ekim 2021'den bu yana en iyi aylık performansına ulaşma yolunda ilerliyor.