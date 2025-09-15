Bakır, erken saatlerde elde ettiği kazanımları geri verdi

Londra Metal Borsası'nda bakır erken saatlerde 10.088 doların üzerine doğru yaşanan yükselişin ardından %0,5 kayıpla 10.067 dolar/tona geriledi.

Yılbaşından bu yana %14 değer kazanan metal, 10.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmakta zorlanıyor.

Ağustos ayında Çin'in fabrika üretimi ve perakende satışları son bir yılın en düşük seviyelerine gerilerken, bu durum küresel emtia piyasalarında endişe yarattı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi ve Çin'den gelecek teşviklerin bakır fiyatlarına destek olabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, Madrid'deki ABD-Çin görüşmeleri TikTok'un elden çıkarılması ve gümrük vergileri konularına odaklanarak piyasaların dikkatini çekti. Şanghay bakır vadeli işlemleri ise %0,4 artışla 81.000 yuan/ton seviyesinde işlem gördü.

LME'de alüminyum %0,13 ekside, nikel %0,48 değer kazanırken, kurşun %0,7, kalay %0,4 geriledi, çinko oa yüzde 0,27 ekside.