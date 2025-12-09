Bakır, Fed beklentisiyle zirveden geriledi

Bakır fiyatları rekor seviyelerden gerilerken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarını ve faiz indirimlerine ilişkin beklentileri yakından takip ediyor. Bu düşüşe rağmen, metalin yıllık bazda güçlü kazançlar elde etmesi ve arz endişeleri dikkat çekiyor.

Kırmızı metal, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 0,58 düşüşle ton başına 91.900 yuan seviyesine gerilerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır yüzde 0,54 kayıpla 11.572,50 dolar/tondan işlem gördü. Ancak, yılbaşından bu yana Şanghay bakırı yüzde 25, Londra gösterge bakırı ise yüzde 30'dan fazla yükseliş kaydetmiş durumda. Sucden Financial, bakır fiyatlarında keskin ralliler ve sığ konsolidasyonlar beklediğini belirtti.

Bakır arzına ilişkin endişeler devam ediyor

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin yorumları eşliğinde potansiyel bir ABD faiz indirimi beklentisiyle hareket ediyor. Piyasa, enflasyon endişeleri ve ABD ekonomisinin dayanıklılığı nedeniyle 2026'da daha az faiz indirimi öngörüyor. Maden kesintileri ve stokların ABD'ye kayması nedeniyle bakır arzına ilişkin endişeler devam ediyor. Comex bakır stokları, 5 Aralık'taki rekor seviyenin ardından 439.510 kısa tona yükseldi.

Diğer ana metallerdeki performans incelendiğinde, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum yüzde 1,33, çinko yüzde 0,09, kurşun yüzde 0,72 ve nikel yüzde 0,17 düşüş yaşarken, kalay yüzde 0,44 geriledi. Londra Metal Borsası'nda ise alüminyum yüzde 0,54, çinko yüzde 0,42 ve kurşun yüzde 0,10 düşerken, nikel yüzde 0,24 yükseldi ve kalay fiyatı değişmedi.