Bakır, Fed'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflamasıyla yükseldi

Bakır fiyatları, ABD dolarındaki gerileme ve ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz artıracağına ilişkin beklentilerin azalmasıyla diğer sanayi metalleriyle birlikte yükseldi.

Bakır, cuma günü Londra Metal Borsası'nda yüzde 1'e kadar değer kazanarak iki haftalık düşüş serisini sona erdirmeye yöneldi. ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri, borçlanma maliyetlerinin artırılacağı beklentilerini azaltırken sanayi talebi üzerindeki baskıyı da hafifletti.

Doları izleyen gösterge ikinci gününde de geriledi. Doların değer kaybetmesi, metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha ucuz hale getirdi.

Metallerde baskı

Sanayi metalleri, ABD'li politika yapıcıların daha sıkı para politikasına yönelik desteğinin arttığına işaret etmesinin ardından son haftalarda baskı altında kalmıştı.

Alüminyum fiyatları, Orta Doğu'dan arzın yeniden artacağı beklentileriyle savaş öncesi seviyelere geriledi. ABD ile İran'ın geçen ay geçici barış anlaşmasına varmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısında artış görüldü. Brent petrol ise savaş dönemindeki kazançlarını geri verdikten sonra haftalık bazda yatay seyretti.

Dolar, bakırı destekledi

Chaos Ternary Futures Araştırma Müdürü Li Xuezhi, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD istihdam verilerindeki zayıflamanın ardından doların gerilemesinin bakırı desteklediğini belirtti. Li, geleneksel sektörlerde devam eden zayıflığın fiyatlardaki yükselişi sınırlayacağını ifade etti.

Bakır, Londra Metal Borsası'nda bu sabah yüzde 0,66 artarak ton başına 13 bin 414 dolara yükseldi. Alüminyum yüzde 0,78 değer kazanarak 3 bin 115,0 dolara, nikel ise yüzde 1,4 artışla 16 bin 475 dolara çıktı. Çinko yüzde 0,44, kurşun yüzde 0,43 ve kalay fiyatları da yüzde 1,84 yükseldi.