Bakır, Fed’in faiz indirimi ve arz endişeleriyle yükseldi

Londra Metal Borsası’nda vadeli bakır kontratları erken işlemlerde yüzde 0,5 artarak metrik ton başına 11.616 dolara çıktı. Fed faiz indirimi, fiziksel piyasadaki sıkılaşma işaretlerinin etkisi ve ABD doları endeksinin yüzde 0,2 düşüşle 98,67 seviyesine gerilemesi de bakıra destek verdi.

Daha düşük faiz ortamı genellikle ekonomik faaliyeti ve talebi güçlendirirken, zayıf dolar emtiaları yabancı alıcılar için daha ucuz hâle getiriyor.

Analistler, Çin’den gelen zayıf ekonomik verilere rağmen piyasanın odağının yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve veri merkezlerinden kaynaklanan uzun vadeli bakır talebine kaydığını belirtiyor. Bu iyimser talep görünümü, dünya genelinde yaşanan maden kesintileriyle derinleşen arz sorunlarıyla çakışınca fiyatların yüksek kalmaya devam ettiği ifade ediliyor.