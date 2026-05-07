Bakır fiyatı, ABD-İran görüşmeleri iyimserliğiyle düştü

Londra bakır fiyatları, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin gelişmeleri değerlendirmesiyle geriledi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır fiyatı yüzde 0,3 düşüşle ton başına 13.355 dolara indi. Bakır fiyatları, Orta Doğu'da gerilimin hafifleyeceği beklentisiyle daha önce yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise bakır kontratları yüzde 0,3 yükselerek ton başına 102.800 yuana çıktı.

Diğer baz metallere bakıldığında, alüminyum Londra'da yüzde 0,8, Şanghay'da yüzde 1,9 geriledi. Nikel Londra'da yüzde 0,3, Şanghay'da yüzde 3,5 düştü. Kurşun Londra'da yüzde 0,1, Şanghay'da yüzde 0,4 gerilerken, kalay Londra'da yüzde 1,4 kayıp yaşadı, Şanghay'da ise yüzde 3,2 yükseldi. Çinko Londra'da yatay kalırken Şanghay'da yüzde 0,3 arttı.

Piyasada fiyatlamalar, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasının Hürmüz Boğazı üzerindeki riskleri azaltabileceği beklentisiyle yeniden şekilleniyor. Öte yandan Fed yetkililerinin ABD-İran geriliminin enflasyon risklerini artırdığı yönündeki açıklamaları da emtia piyasalarında temkinli seyrin sürmesine neden oldu.