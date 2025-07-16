Bakır fiyatı, artan stoklarla birlikte düştü

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır vadeli kontratı resmi işlemlerde %0,3 düşerek metrik ton başına 9.615 dolara geriledi. Fiyatlar, bu ayın başında görülen 10.000 doların üzerindeki üç aylık zirveden düşüşe geçti.

WisdomTree emtia stratejisti Nitesh Shah“Çeşitli borsalarda fiyatları yukarı itecek yeni bir arz kesintisi yaşanmadı” dedi.

Önemli bir gelişme olarak, dünyanın üçüncü büyük bakır üreticisi Peru’da protestocular, iki haftadan uzun süredir büyük bir bakır taşıma güzergâhını tıkayan yol kapatmalarını kaldırdı. Bu bilgi, bir protesto lideri tarafından Reuters’a Salı gecesi doğrulandı.

Arz görünümünü destekleyen bir diğer gelişme ise, Rio Tinto'nun ikinci çeyrek bakır üretiminin %9 arttığını açıklaması ve yıl geneli için üretimin öngörülen üst aralıkta gerçekleşmesini beklemesi oldu. Antofagasta ise yılın ilk yarısında bakır üretiminde %11 artış bildirdi.

Öte yandan, ABD’ye yapılan bakır sevkiyatları — tüccarların 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek %50'lik ithalat vergisinden önce stok yapma çabasıyla artmıştı — artık yavaşlamış durumda.

“LME ve Şanghay'daki stok erimesi durdu ve neredeyse tersine döndü. Her iki lokasyonda da birikim başladığını görmeye başladık,” diye ekledi Shah.

LME bakır stokları Çarşamba günü 10.525 ton artarak, son iki buçuk haftada toplamda %33’ün üzerinde yükseldi.

ABD Comex bakır vadeli işlemleri %0,9 düşerek pound başına 5,53 dolara geriledi. Bu, Comex ile LME bakır fiyatı arasındaki primin ton başına 2.579 dolara yükselmesine yol açtı.

Yatırımcılar, Çin'in ikinci çeyrek ekonomik büyümesinin beklentilerin altında yavaşladığını gösteren verileri de değerlendiriyor. Bu durum, ek teşvik ihtiyacını azaltırken metal talebine olan destek potansiyelini sınırlayabilir.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı %0,1 artışla ton başına 77.980 yuan (10.865,11 $) seviyesine yükseldi.

Diğer baz metallerde ise LME alüminyum %0,6 düşüşle ton başına 2.566 dolara, nikel %1 düşüşle 14.995 dolara, çinko %0,4 düşüşle 2.686 dolara, kurşun %0,7 düşüşle 1.982,50 dolara, kalay ise %1,5 düşüşle 32.825 dolara geriledi.