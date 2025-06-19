Bakır fiyatı, jeopolitik risklerle yatay seyretti

LME'nin üç aylık bakır fiyatı, erken işlemlerde 2 dolar artışla 9.657,50 dolar/tona yükselirken, SHFE'nin en çok işlem gören bakır kontratı da 30 yuan düşüşle 78.590 yuan/ton (10.930,31 dolar) seviyesinde kaldı.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çatışmanın yedinci gününe girerken Washington'un İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik bombardımanına katılıp katılmayacağı konusunda dünyayı merakta bırakmasıyla, Orta Doğu'daki gerilimleri yakından takip etti.

Abalistler, uzun vadede “enerji fiyatlarındaki herhangi bir sürdürülebilir artışın, üreticiler için maliyetlerin artması nedeniyle nihayetinde bakır piyasasını olumsuz etkileyeceğini” belirtti.

Bakır arzı sıkışık bir seyir izledi ve LME kayıtlı depolardaki stoklar Mart ayından bu yana %60 düşüşle 107.350 tona geriledi ve Mayıs 2024'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Dün ABD merkez bankası faiz oranlarını sabit tutarak, borçlanma maliyetlerinin 2025'te hala düşme olasılığının yüksek olduğunu işaret etti ve dolar endeksi yükseldi.

LME'de alüminyum 2.546 dolar/tonda yatay seyretti, kalay %0,3 artışla 32.465 dolar/tona yükseldi, çinko %0,1 artışla 2.640 dolar/tona yükseldi, kurşun %0,1 artışla 1.995,5 dolar/tona yükseldi ve nikel %0,1 artışla 15.065 dolar/tona yükseldi.