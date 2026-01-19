Bakır fiyatı kar realizasyonlarıyla geriledi
Şanghay bakır fiyatları, yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmeleri ve Çin'deki zayıf talep nedeniyle düşüş yaşarken, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır iki seanslık düşüşün ardından toparlanma gösterdi. Bu durum, küresel bakır piyasasında bölgesel taleplerin fiyatlar üzerindeki farklı etkilerini gözler önüne serdi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır %0,37 oranında düşerek ton başına 101.490 yuan seviyesine geriledi. Diğer yandan, LME bakırı %1,16 artışla ton başına 12.951 dolara yükseldi.
Fiziksel piyasadaki zayıflığı gösteren Yangshan bakır primi ton başına 32 dolara düşerken, SHFE bakır stokları %18,3 artışla 213.515 tona çıkarak 8 Aralık'tan bu yana %138,86'lık bir yükseliş kaydetti. ABD Comex bakır stokları ise 542.914 kısa ton ile yarım milyon metrik ton seviyesine yaklaştı.
Çin ekonomisine dair veriler, dördüncü çeyrekte büyümenin %4,5'e yavaşladığını ancak yıllık büyümenin %5,0 hedefine ulaştığını gösterdi. Diğer metallerdeki hareketlere bakıldığında, SHFE alüminyum %0,37, çinko %1,83, kurşun %2,27, nikel %1,17 ve kalay %5,22 oranında değer kaybederken; LME'de alüminyum %0,73, çinko %0,73, kurşun %0,32, nikel %2,54 ve kalay %2,80 oranında yükseliş kaydetti.