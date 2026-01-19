Bakır fiyatı kar realizasyonlarıyla geriledi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır %0,37 oranında düşerek ton başına 101.490 yuan seviyesine geriledi. Diğer yandan, LME bakırı %1,16 artışla ton başına 12.951 dolara yükseldi.

Fiziksel piyasadaki zayıflığı gösteren Yangshan bakır primi ton başına 32 dolara düşerken, SHFE bakır stokları %18,3 artışla 213.515 tona çıkarak 8 Aralık'tan bu yana %138,86'lık bir yükseliş kaydetti. ABD Comex bakır stokları ise 542.914 kısa ton ile yarım milyon metrik ton seviyesine yaklaştı.

Çin ekonomisine dair veriler, dördüncü çeyrekte büyümenin %4,5'e yavaşladığını ancak yıllık büyümenin %5,0 hedefine ulaştığını gösterdi. Diğer metallerdeki hareketlere bakıldığında, SHFE alüminyum %0,37, çinko %1,83, kurşun %2,27, nikel %1,17 ve kalay %5,22 oranında değer kaybederken; LME'de alüminyum %0,73, çinko %0,73, kurşun %0,32, nikel %2,54 ve kalay %2,80 oranında yükseliş kaydetti.