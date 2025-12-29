Bakır fiyatı tüm zamanların zirvesinde!

Londra'da bakır fiyatları, iki günlük tatilin ardından yaklaşık yüzde 7'lik bir sıçramayla 13.000 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor yükseliş, yatırımcıların gelecek yıl ABD'ye yapılacak büyük sevkiyatlar nedeniyle oluşabilecek arz sıkıntısı beklentileri ve zayıf doların destekleyici etkisiyle tetiklendi.

Metal, pazartesi günü Londra Metal Borsası'nda yeniden açıldığında ton başına yüzde 6,6 yükselerek 12.960 dolara kadar çıktı.

LME'e 3 ay vadeli bakır şu sıralarda ton başına 12.922 dolardan işlem görerek güçlü piyasa ivmesini işaret etti. Yatırımcılar, aralık ayından bu yana bakır biriktirmeye devam ediyor; zira ABD pazarına yönlendirilen önemli metal akışlarının gelecek yıl dünyanın başka yerlerinde bir açık yaratacağını öngörüyorlar. Doların zayıflaması da bakırın cazibesini artırmada önemli bir rol oynadı ve metali 2009'dan bu yana en büyük yıllık kazancına hazırladı.

Londra'da diğer endüstriyel metallere de yansıyan bu boğa piyasası eğilimiyle, alüminyum yüzde 1,0 artarken, çinko yüzde 1,57 yükseldi.