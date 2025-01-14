Bakır fiyatları 1 ayın zirvesinde

Temel metaller büyük ölçüde karışık seyrederken, bakır bir ayın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü, ancak güçlü ABD doları kazançları sınırladı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.37'de yüzde 0,5 artışla 9.138 dolar/tona yükseldi.

Geçen hafta açıklanan verilerin beklenmedik bir istihdam artışı ivmesi ve geçen ay işsizlik oranında yüzde 4,1'lik bir düşüş göstermesinin ardından borsa işlemcilerinin 2025'te faiz indirimi bahislerini azaltmasıyla dolar iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Başkan seçilen Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Beyaz Saray'a dönecek olmasıyla birlikte, analistlerin büyümeyi canlandırmasını ancak fiyat baskılarını artırmasını bekledikleri politikalarına odaklanıldı.

Trump'ın gümrük vergileri tehdidi ve Fed'in bu yıl faiz indirimlerine yönelik ölçülü yaklaşımı, tahvil getirilerini ve doları yükseltti.

Analistler, Çin'in aralık ayı emtia ithalatının, 2024 yılının 4. çeyreğinde imalat faaliyetlerindeki mütevazı iyileşmeyi yansıtacak şekilde nispeten güçlü seyrettiğini belirtti.

SHFE'de şubat ayı bakır kontratı, Asya sabah seansının sonunda yüzde 0,1 değer kazanarak 75.370 yuan/tona (10.282,12 dolar) çıktı.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 artışla 2.584 dolar/tondan, kalay yüzde 0,2 düşüşle 29.795 dolar/tondan, nikel yüzde 0,3 düşüşle 15.850 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,8 düşüşle 1.943 dolar/tondan ve çinko yüzde 0,3 artışla 2.873 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,4 artışla 20.320 yuan/tondan, nikel yüzde 0,8 artışla 127.840 yuan/tondan, çinko yatay seyrederek 24.230 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,9 kayıpla 16.475 yuan/tondan ve kalay yüzde 1,0 düşüşle 248.150 yuan/tondan işlem gördü.