Bakır fiyatları 10 ayın en büyük haftalık kaybında

Bu durum, piyasada spekülatif göstergelerden fiziksel göstergelere doğru bir kayış olduğunu işaret ediyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları %0,3 düşüşle 12.860,50 dolar/ton seviyesine gerilerken, haftalık bazda %2,2'lik bir kayıp yaşamaya hazırlanıyor. LME bakır stokları Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 183.275 tona yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır envanterleri de dokuzuncu hafta üst üste artarak 248.911 tona ulaştı. ABD Comex bakır stokları ise 531.999 ton ile rekor seviyede kaydedildi.

Diğer metallerden alüminyum fiyatları %0,5 artışla 3.040 dolar/ton seviyesine yükselirken, çinko fiyatları 3.302 dolar/ton ile sabit kaldı. Nikel %0,6 düşüşle 16.965 dolar/ton, kalay fiyatları %0,9 gerileyerek 46.000 dolar/ton seviyesine indi ve kurşun fiyatları ise %0,3 azalarak 1.949 dolar/tondan işlem gördü. Analistler, artan envanterlerle birlikte piyasanın spekülatif beklentilerden fiziksel göstergelere doğru kaydığına dikkat çekiyor. Piyasada, Çin Yeni Yılı sonrası sıkı cevher tedariki ve artan talebe odaklanılması bekleniyor.