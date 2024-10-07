Bakır fiyatları 10 bin dolar seviyesinde işlem görüyor

Londra'da bakır fiyatları, piyasa katılımcılarının Çin teşviklerinin tetiklediği rallinin ardından daha fazla talep için ipucu aramasıyla 10.000 dolar/ton seviyesine yaklaştı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 05.17'de yüzde 0,4 artışla 0217 9.985,50 dolar/tona yükselirken, alüminyum yüzde 0,5 artışla 2.666 dolar/tona ve çinko yüzde 0,1 artışla 3.170 dolar/tona çıktı.

LME'de kurşun yüzde 0,6 artışla 2.161,50 dolar/tondan, kalay yüzde 0,2 artışla 33.875 dolar/tondan, nikel yüzde 0,8 düşüşle 17.840 dolar/tondan işlem gördü.

Bakır fiyatları, Çin'deki katılımcıların tatil için uzakta olması ve sonuç olarak işlem hacminin zayıf olması nedeniyle önemli bir direnç seviyesi olan 10.000 dolar/ton civarında işlem görüyor.

Çin'in Eylül ayı sonunda açıkladığı bir dizi teşvik, tüm temel metal kompleksini yükseltti ve LME'de bakır geçen ay yüzde 6,4 artarak Nisan ayından bu yana en iyi aylık kazancını elde etti.

Ancak, fiyatlar 10.000 dolar/ton seviyesine yaklaşırken, bazı piyasa katılımcıları fiziki talebin sağlam olup olmadığını görmek için Çin piyasalarının yeniden açılmasını bekliyor.

Analistlere göre Londra'daki LME Haftası'na katılan Çinli katılımcılar arasında özellikle olumlu bir hava vardı.

LME'de bakır stokları Eylül ayından bu yana hafif bir düşüş gösterse de halen mayıs ayındaki seviyenin neredeyse üç katı.

LME'de nakit bakır kontratı cuma günü üç aylık kontrata göre 147,09 dolar/ton iskontolu işlem gördü ve bu da yakın vadede bol miktarda arz olduğunu gösteriyor.