Bakır fiyatları, 12 bin doları aşarak tarihi rekor kırdı

Londra Metal Borsası’nda (LME) bakırın tonu %0,9 artışla 12.031,50 dolara yükselerek 12 bin dolar eşiğini aştı. Şu sıralarda yüzde 0,85 artışla 12026,50 dolar/ton seviyesinde.

Fiyatlardaki yükselişte, madenlerde yaşanan üretim kesintileri ile ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifeleri gündemiyle bağlantılı ticaret aksaklıkları etkili oldu.

Bakır fiyatları bu yıl yaklaşık %37 artış kaydederken, bu performans 2009’dan bu yana görülen en güçlü yıllık yükseliş olarak öne çıktı.

Piyasa analistleri, 2025 yılının büyük ölçekli madenlerde yaşanan ciddi operasyonel sorunlar nedeniyle önemli ölçüde sekteye uğradığını belirtiyor. Bu gelişmelerin, küresel bakır piyasasında belirgin bir arz açığı oluşmasına yol açtığı ifade ediliyor.