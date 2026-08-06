Bakır fiyatları 12 haftanın zirvesine çıktı

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LME'de üç ay vadeli bakır yüzde artışla ton başına 14 bin 178 dolara yükselerek 13 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı da yüzde 0,38 artışla ton başına 107 bin 580 yuana ulaşarak 14 Mayıs'tan bu yana zirveye çıktı.

LME'de nakit bakırın üç ay vadeli kontrata göre primi ton başına 117,50 dolara genişledi. COMEX bakır stokları 720 bin 140 kısa tona yükselirken, dünya genelinde görünür bakır stoklarının yüzde 64'ünün ABD'de tutulduğu belirtildi.

Şili devlet madencilik şirketi Codelco'nun El Teniente madenindeki genişleme projesi ise sismik riskler nedeniyle askıya alındı.

Diğer baz metallerde LME alüminyum yüzde 0,12, Şanghay alüminyum yüzde 0,17 yükseldi. LME'de çinko yatay kalırken, Şanghay'da yüzde 1,33 arttı. Kurşun LME'de yüzde 0,11 yükselirken Şanghay'da değişmedi.

Nikel LME'de yüzde 1,95, Şanghay'da yüzde 2,16 geriledi. Kalay LME'de yüzde 0,94 düşerken, Şanghay'da yüzde 0,26 değer kazandı.