Bakır fiyatları 14 bin dolar üzerinde kalıcı oldu: Gözler rekor seviyede

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17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla canlı verilere göre bakırın kilogram fiyatı 14.40 dolar seviyesinde, son 24 saatte %2,74 artış gösterdi. Bu rakam ton başına 14.400 dolara denk geliyor.

Fiyat hafta başında 14.032 dolar seviyesinde dengelenmişti. Borsalara gelen yeni stok teslimatlarının arz sıkışıklığını bir miktar hafiflettiği belirtiliyor.

Rekor 8 Eylül'de kırılmıştı

Bakır fiyatları eylül ayında rekor seviyeleri test etti. LME'de fiyat ton başına 14.737 dolara kadar yükselirken, 8 Eylül'de görülen 14.779 dolar tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bu yükselişin arkasında ABD'nin rafine bakır ithalatına ek gümrük vergisi getirebileceğine dair beklenti, madencilik tarafındaki daralma ve küresel stokların ABD'ye kayması gösteriliyor. Yıl başından bu yana yüz binlerce ton bakırın Comex ve LME arasındaki fiyat farkından yararlanmak için ABD'ye sevk edildiği aktarılıyor.

İç piyasada hurda tarafı sakin

Yurt içinde hurda bakır fiyatları soyma ve lama tarafında 580 TL bandında seyretmeye devam ediyor.

Piyasalarda kısa vadede 14 bin dolar seviyesi kritik eşik olarak takip ediliyor.