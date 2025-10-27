Bakır fiyatları 16 ayın zirvesinde

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı %1,73 artarak ton başına 88.370 yuan seviyesine yükselirken, Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır ise %0,59'luk artışla ton başına 11.027 dolara çıktı ve seans içinde 11.094 doları gördü.

ABD-Çin arasında ASEAN Zirvesi'nde bir ticaret anlaşması çerçevesine ulaşıldığı ve ABD'nin Çin mallarına yönelik tarifeleri askıya aldığı bildirildi. ABD Hazine Bakanı, Çin'in nadir toprak ihracat kontrollerini ertelemesini ve ABD'den soya fasulyesi alımlarının yeniden başlamasını beklediklerini belirtti.

Bakırdaki bu yükselişle birlikte diğer metaller de hareketlendi; Şanghay'da alüminyum %0,61, çinko ve nikel %0,34, kalay %1,15 artış gösterirken, kurşun ise çok az değişti. LME'de ise alüminyum %0,49, çinko %0,21, kalay %0,55 yükselirken, nikel %0,40 düşüş yaşadı ve kurşun yine yatay seyretti.