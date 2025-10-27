  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Bakır fiyatları 16 ayın zirvesinde
Takip Et

Bakır fiyatları 16 ayın zirvesinde

ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair artan iyimserlik, bakır fiyatlarını 16 ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Bu gelişme, küresel piyasalarda metal fiyatlarında genel bir yükselişe neden oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakır fiyatları 16 ayın zirvesinde
Takip Et

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı %1,73 artarak ton başına 88.370 yuan seviyesine yükselirken, Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır ise %0,59'luk artışla ton başına 11.027 dolara çıktı ve seans içinde 11.094 doları gördü.

ABD-Çin arasında ASEAN Zirvesi'nde bir ticaret anlaşması çerçevesine ulaşıldığı ve ABD'nin Çin mallarına yönelik tarifeleri askıya aldığı bildirildi. ABD Hazine Bakanı, Çin'in nadir toprak ihracat kontrollerini ertelemesini ve ABD'den soya fasulyesi alımlarının yeniden başlamasını beklediklerini belirtti.

Bakırdaki bu yükselişle birlikte diğer metaller de hareketlendi; Şanghay'da alüminyum %0,61, çinko ve nikel %0,34, kalay %1,15 artış gösterirken, kurşun ise çok az değişti. LME'de ise alüminyum %0,49, çinko %0,21, kalay %0,55 yükselirken, nikel %0,40 düşüş yaşadı ve kurşun yine yatay seyretti.

Bitcoin fiyatı 2,5 haftanın en yüksek seviyesini gördüBitcoin fiyatı 2,5 haftanın en yüksek seviyesini gördüKripto Para

 

Emtia Haberleri
Rusya: Hindistan'a petrol arzımız yüksek seviyede
Rusya: Hindistan'a petrol arzımız yüksek seviyede
Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı
Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı
Bakır piyasası için 2026 tahmini: Sert fren yapacak
Bakır piyasası için 2026 tahmini
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı
Petrolde düşüşün nedeni kar satışları mı?
Petrolde düşüşün nedeni kar satışları mı?
Küresel çinko piyasasında arz fazlası ağustos ayında yükseldi
Küresel çinko piyasasında arz fazlası ağustos ayında yükseldi