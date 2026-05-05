Bakır fiyatları 3 haftanın dibine indi

Londra Metal Borsası’nda 3 ay vadeli bakır fiyatı yüzde 0,7 düşüşle ton başına 12.907 dolara indi. Böylece bakır 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Piyasada ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan çatışmaların küresel ekonomik büyüme görünümünü baskılaması ve bunun da endüstriyel metallere yönelik talep beklentilerini zayıflatması etkili oldu. Güçlü dolar da dolar cinsinden fiyatlanan bakırı diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

Diğer baz metallerde de ağırlıklı olarak düşüş görüldü. LME’de alüminyum yüzde 0,7, nikel yüzde 0,3, kalay yüzde 0,8 ve çinko yüzde 0,6 geriledi. Kurşun ise yüzde 0,1 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nın İşçi Bayramı tatili nedeniyle kapalı olduğu, işlemlerin çarşamba günü yeniden başlayacağı belirtildi.