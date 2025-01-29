Bakır fiyatları 3 haftanın en düşüğünde!

Londra'da bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakır ithalatına gümrük vergisi getirme tehdidinin piyasayı baskı altında tutmasıyla son seansta gördüğü üç haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge bakır, bir önceki seansta 8 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra, TSİ 07.26'da yatay seyrederek 8.993 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Analistler, ABD'nin ticaret tarifeleri konusunda netlik olmamasının endüstriyel metallere olan talep konusunda belirsizlik yarattığını ve bunun yıl için önemli bir rüzgâr olduğunu söyledi.

BNP Paribas'a göre ABD bakır ihtiyacının yüzde 38'ini ithal ediyor ve Kanada ve Meksika gibi diğer ülkelerden gelen tedarikle yıllık tüketiminin yüzde 82'sini karşılayan alüminyum ithalatına büyük ölçüde bağımlı.

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada Trump'ın cumartesi günü Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığını ve Çin'e yeni gümrük vergileri getirmeyi düşündüğünü belirtti.

Çin'in ekonomik büyümesi, özellikle uzun süredir devam eden emlak sektörü krizi nedeniyle, son dönemde alınan teşvik tedbirlerine rağmen gecikiyor.

Bu arada Fed, faiz oranlarını sabit tutmasının beklendiği iki günlük politika toplantısını bugün akşam tamamlayacak.

LME'de üç aylık alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 2.567,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,7 düşüşle 2.757 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,3 düşüşle 15.390 dolar/tondan, kurşun yatay seyrederek 1.935,5 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,4 artışla 29.790 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle 4 Şubat'a kadar kapalı olacak.