Bakır fiyatları 5 ayın zirvesinde

Şanghay'da bakır kontratı, ABD'nin bakır ithalatına uyguladığı gümrük vergisine ilişkin endişeler ve Çin'in daha fazla teşvik vereceği umutlarının desteğiyle yaklaşık beş ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif bakır kontratı, TSİ 06.41'de yüzde 0,7 artışla 78.620 yuan/ton (10.851,62 dolar) ile Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump dün, bu hafta Kanada ve Meksika'dan gelen çoğu ürüne uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerini, ABD'nin tüm ticaret ortaklarına küresel bir karşılıklı gümrük vergisi rejimi uygulama tehdidinde bulunduğu 2 Nisan tarihine kadar askıya aldı.

Trump, 12 Mart'tan itibaren alüminyum ve çeliğe yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamış ve bakıra yönelik olası yeni gümrük vergilerinin araştırılması talimatını vermişti.

Analistler, Trump yönetiminin bakır ithalatına ilişkin son açıklamasının önden yüklemeli bir durum yarattığını ve bunun da bakır fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Analistler, Çin'in teşvik önlemleri konusunda iyimserlik olduğunu ve bunun da piyasayı desteklediğini de kaydetti.

Çin dün, ekonomik büyümenin rayından çıkması halinde bu haftaki yıllık parlamento toplantısında açıklananlara ek olarak daha fazla teşvik önlemi için kapıyı açık bıraktı.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,3 artışla 20.875 yuan/tondan, çinko yüzde 0,8 artışla 24.080 yuan/tondan, nikel yüzde 2,4 artışla 131.010 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,7 artışla 17.495 yuan/tondan ve kalay yüzde 2 artışla 262.670 yuan/tondan işlem gördü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, dün dört ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 0,8 düşerek 9.658,5 dolar/tona geriledi.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 2.694,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 kayıpla 2.918,5 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 16.320 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,7 düşüşle 2.034 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,4 düşüşle 32.450 dolar/tondan işlem gördü.