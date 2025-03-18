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Bakır fiyatları 5 ayın zirvesinden geriledi

Bakır, beş ayın en yüksek seviyesinden geriledi, Çin'de teşvik planı kayıpları sınırladı.

Haber Merkezi
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Bakır fiyatları 5 ayın zirvesinden geriledi
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Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları, beş ayın en yüksek seviyesinden geriledi, ancak Çin'in teşvik planı ve zayıf ABD doları kayıpları sınırladı.

LME'de gösterge üç aylık bakır, TSİ 07.38'de itibariyle yüzde 0,1 düşüşle 9.850 dolar/tona geriledi.

ABD doları, yatırımcılar artan küresel ticaret gerilimlerinin potansiyel ekonomik etkisiyle boğuşurken, beş ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

Bir analist değerlendirmesinde “Çin, dünyanın en büyük bakır tüketici pazarında tüketimi canlandırma sözü verdi. Hükümet, halkın gelirlerini artırarak harcamaları artırmayı amaçlayan 30 önlem içeren özel bir eylem planı açıkladı” dedi.

Çin Devlet Konseyi pazar günü iç tüketimi arttırmaya yönelik, halkın gelirini arttırmak ve çocuk bakımı için sübvansiyon programı oluşturmak gibi önlemler içeren bir “özel eylem planı” açıkladı.

Bu arada, taslak AB planı, Avrupa Komisyonu'nun, ABD'nin Donald Trump yönetimi tarafından uygulanan metal tarifelerinin Avrupa'ya yönlendirilen alüminyum artışını tetikleyebileceği endişesiyle alüminyuma yönelik potansiyel ithalat kısıtlamalarını değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 düşüşle 2.678 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 2.080 dolar/tondan, çinko yüzde 0,6 kayıpla 2.939,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,5 düşüşle 35.030 dolar/tondan ve nikel yüzde 1,0 düşüşle 16.265 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır yüzde 0,4 artışla 80.420 yuan/tondan (11.120,17 dolar), alüminyum yüzde 0,3 düşüşle 20.840 yuan/tondan, çinko yüzde 1,3 düşüşle 23.840 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 17.605 yuan/tondan, kalay 1,2 düşüşle 279.950 yuan/tondan ve nikel yüzde 2,3 düşüşle 130.220 yuan/tondan işlem gördü.

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