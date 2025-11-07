Bakır fiyatları, ABD-Çin geriliminin azalmasıyla yükseldi

LME'de 3 ay vadeli bakır, %0,6 artışla ton başına 10.739 dolara yükseldi. Fiyatlar, 21 günlük hareketli ortalama olan 10.776 dolar seviyesinden dirençle karşılaştı. Ekim sonunda arz endişeleriyle 11.200 dolara çıkarak rekor kıran bakır, o tarihten bu yana %4 değer kaybetti.

Commodity Market Analytics Genel Müdürü Dan Smith, "Bakır talebi hâlâ artıyor ancak geçen ay beklenildiği kadar güçlü değil" dedi. Smith, küresel ekonomik göstergelerin olumlu olduğunu ancak Çin’in Ekim ayında zayıf PMI verileri ve düşen ithalatla birlikte daha zayıf bir tablo çizdiğini belirtti.

Resmî verilere göre, Çin’in Ekim ayı bakır ithalatı aylık bazda %9,7 azaldı. Tüketiciler, yüksek fiyatlar nedeniyle stok yenilemekten kaçındı. Ülkenin genel dış ticaret verileri ise Ekim ayında ihracatın beklenmedik şekilde düştüğünü, ithalatın ise son beş ayın en yavaş artışını gösterdiğini ortaya koydu.

Arz tarafında, Freeport-McMoRan, SEC’e yaptığı bildirimde Freeport Indonesia’nın Grasberg bakır kompleksindeki iki madende faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu.

İleriye dönük değerlendirmelerde bulunan Smith, Londra Metal Borsası’nda işlem gören bakır ve alüminyumun kısa vadede “biraz kırılgan” göründüğünü, algoritmik modellerin fon hareketlerine dayalı satış sinyalleri verdiğini söyledi.

Alüminyum %0,5 artışla ton başına 2.857,50 dolara, çinko %0,8 artışla 3.070 dolara, kurşun %0,6 artışla 2.045 dolara, kalay %0,3 artışla 35.890 dolara ve nikel %0,4 artışla 15.095 dolara yükseldi.