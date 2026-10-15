Bakır fiyatları ABD enflasyonunun ardından düşüşte

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Son beş ayın en yüksek seviyesine işaret eden enflasyon verilerinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı zayıflarken, riskten kaçış eğilimi özellikle teknoloji hisseleri ve emtia piyasalarında yoğunlaştı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır kontratlarında günlük değer kaybı yüzde 1'i aştı. Fiyatların günü negatif bölgede tamamlaması halinde bakır, düşüş serisini üst üste üçüncü işlem gününe taşımış olacak.

Geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanan bakır, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin süregelen belirsizlikler ve makroekonomik görünümün baskısıyla son dönemde dalgalı bir seyir izliyor.