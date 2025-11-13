Bakır fiyatları ABD hükümetini açılmasıyla yükseldi

Şanghay bakır fiyatları, ABD hükümetinin kapanma riskinin sona ermesiyle piyasalardaki belirsizliğin azalması üzerine değer kazanırken, LME bakırı ise hafif bir düşüş kaydetti. Çin'den gelecek zayıf banka kredi beklentileri ve ekonomik veriler ise bakır fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan etkenler oldu.

Şanghay bakırı yüzde 0,58 artışla 87.230 yuan (12.246,24 dolar) seviyesine yükselirken, üç aylık gösterge bakır ise çarşamba günü 10.972 doları görmesinin ardından yüzde 0,06 düşüşle 10.937 dolara geriledi.

ABD hükümetinin olası kapanışının sona ermesi piyasadaki belirsizlikleri azaltarak bakır fiyatlarını desteklerken, Çin'den gelmesi beklenen zayıf banka kredi verileri ve cuma günü açıklanacak yeni konut fiyatları, perakende satışlar ve sanayi üretimi gibi önemli ekonomik veriler piyasaların odak noktasında yer alıyor.

Diğer metallerde ise Şanghay'da kalay Endonezya'dan gelen arz endişeleriyle yüzde 2,25 artarak 298.070 yuan seviyesine fırladı; ekim ayında Endonezya'nın rafine kalay ihracatı yıllık bazda yüzde 53,89 düşmüştü. Şanghay'da alüminyum yüzde 0,87, kurşun yüzde 0,77 yükselirken, nikel yüzde 0,17 düştü ve çinko değişmedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,07, nikel yüzde 0,05 ve kurşun yüzde 0,17 gerilerken, çinko yüzde 0,23 yükseldi ve kalay sabit kaldı.