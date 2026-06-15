Bakır fiyatları ABD-İran anlaşmasıyla bir haftanın zirvesine çıktı

Bakır fiyatları, ABD ile İran arasında sağlanan geçici barış anlaşmasının küresel büyümeye ilişkin endişeleri azaltması ve metal talebine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Londra Metal Borsası'nda bakır ton başına 13.883 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise yüzde 1,06 artışla 13.843 dolar/ton seviyesinde

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır yüzde 1,54 değer kazanarak ton başına 105.780 yuana çıktı.

ABD ile İran'ın çatışmaları durdurma, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelere başlama kararı, enerji kaynaklı enflasyon endişelerini hafifletti. Brent petrol vadeli işlemlerinin yüzde 4'ten fazla düşmesi de bu beklentiyi destekledi.

Doların 10 günün en düşük seviyesine gerilemesi, dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar için metalleri daha uygun hale getirdi.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,11, çinko yüzde 0,88, kurşun yüzde 0,43, nikel yüzde 0,9 ve kalay yüzde 2,79 artıda.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise alüminyum yüzde 0,43, çinko yüzde 2,29, kurşun yüzde 0,96, nikel yüzde 1,18 ve kalay yüzde 4,85 değer kazandı.