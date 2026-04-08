Bakır fiyatları ABD-İran ateşkesiyle yükselişe geçti

ABD ile İran arasındaki ateşkesin küresel ekonomik yavaşlama endişelerini hafifletmesiyle bakır fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıflayan ABD dolarının da etkisiyle diğer temel metallerde de yükselişe neden olarak piyasalar üzerinde olumlu bir etki yarattı.

LME'de bakır fiyatları yüzde 3 artışla 12.680,50 dolar/ton seviyesine çıkarken, Şangay'da bakır vadeli işlemleri yüzde 1,6 değer kazanarak 98.220 yuan/ton oldu.

Ham petrol fiyatlarının yüzde 13'ün üzerinde düşmesi metaller için görünümü iyileştirirken, ABD dolarının zayıflaması emtiaları daha uygun hale getirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra, LME'de alüminyum yüzde 0,1, kalay yüzde 4,7, çinko yüzde 0,5, kurşun yüzde 0,7 ve nikel yüzde 2 oranında yükseliş kaydetti. Şangay'da ise alüminyum yüzde 0,5, kalay yüzde 4,1, çinko yüzde 0,8, kurşun yüzde 0,5 ve nikel yüzde 0,3 oranında değer kazandı.