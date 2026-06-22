Bakır fiyatları ABD-İran görüşmelerinin ardından yükseldi

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakırın ton fiyatı TSİ 06.00 itibarıyla yüzde 0,41 artarak 13 bin 650,5 dolara çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı ise yüzde 0,46 düşüşle ton başına 104 bin 490 yuana geriledi.

ABD-İran barış görüşmelerindeki dalgalı seyir, yatırımcıların riskli varlıklara yaklaşımını olumsuz etkiledi. Bununla birlikte ABD'nin bakır ithalatına yönelik olası gümrük tarifelerinin fiyatları destekleyebileceği belirtildi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır stokları geçen hafta yüzde 23,6 azaldı. Londra Metal Borsası'ndaki bakır stokları da 3 bin 575 ton düşerek 352 bin 150 tona indi. Teslimat için iptal edilen varantların toplam stoklara oranı yüzde 37'ye ulaştı.

Diğer baz metallerde Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,01 ve kurşun yüzde 0,13 gerilerken, çinko yüzde 0,1, nikel yüzde 0,94 ve kalay yüzde 1,12 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise alüminyum yüzde 0,33 değer kazandı. Çinko yüzde 0,72, kurşun yüzde 0,76, nikel yüzde 0,98 ve kalay yüzde 1,69 düştü.