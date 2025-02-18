Bakır fiyatları ABD-Rusya görüşmeleriyle yön buluyor

Bakır, işlemcilerin bu hafta sona erecek kontrat öncesinde vadeli pozisyonlarını yenilemeleri ve piyasanın dikkatinin ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'daki yaklaşık üç yıllık savaşını sona erdirme çabalarına kayması nedeniyle dar bir fiyat aralığında işlem gördü.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.40'ta yüzde 0,1 artışla 9.401 dolar/tona yükseldi. Kontrat cuma günü 9.684,50 dolarla son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bir işlemci, “ABD ve Rusya arasındaki görüşmeler olumlu ilerlerse, Rusya'dan temin edilen metallere uygulanan yasağın kaldırılması olasılığı artacak ve bu da Rus metallerinin Batı pazarına akın etmesine yol açacak” dedi.

Rusya önemli bir alüminyum, nikel ve bakır üreticisi. LME geçen yıl 13 Nisan ve sonrasında üretilen Rus metallerini sisteminden çıkarmıştı.

Üst düzey ABD'li ve Rus yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme öncesinde Suudi Arabistan'da bir araya gelecek.

Nakit LME bakır kontratı ile gösterge niteliğindeki üç ay vadeli kontratı arasındaki fark cuma günü 19 ay sonra ilk kez prim yaparak 249 dolar/tona kadar yükseldi.

Yatırımcıların ve işlemcilerin bu hafta sona erecek kontrat öncesinde ileriye dönük pozisyonlarını tamamlamalarının ardından bugün 74,5 dolarlık bir indirime dönüştü.

Bu arada, cumartesi günü üç kaynak, ABD'nin Ukrayna'nın kritik minerallerinin yüzde 50'sine sahip olmayı önerdiğini söyledi.

LME'de alüminyum değişmeyerek 2.646 dolar/tondan, çinko yüzde 0,2 artışla 2.877,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,3 artışla 32.765 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 kayıpla 1.986,5 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,4 düşüşle 15.435 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,3 düşüşle 20.650 yuan/tondan, bakır yüzde 0,9 düşüşle 76.820 yuan/tondan, nikel yatay seyrederek 124.020 yuan/tondan, çinko yüzde 0,5 artışla 23.930 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 artışla 17.150 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,1 artışla 263.410 yuan/tondan işlem gördü.