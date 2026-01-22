Bakır fiyatları, ABD stoklarının rekor seviyelere çıkmasıyla dar aralıkta
Bakır fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Comex borsası envanterlerinin rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte dar bir aralıkta hareket ediyor. Küresel piyasalarda devam eden arz endişelerine rağmen yükselen stoklar, fiyatların belirgin bir yön bulmasını engelliyor.
Piyasaların dikkatini çeken gelişme, ABD Comex bakır stoklarının 20 Ocak itibarıyla 503.400 metrik tona çıkarak 500.000 metrik ton seviyesini aşması ve rekor kırması oldu. Bu durum, LME'de (Londra Metal Borsası) üç aylık bakırın ton başına %0,14 artışla 12.828,50 dolara, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise %0,07 artışla 100.490 yuan/tona yükselmesine rağmen fiyatların genel olarak baskı altında kalmasına neden oldu.
LME depolarında, özellikle New Orleans'taki stokların artması piyasa koşullarını hafifletirken, maden kesintileri ve tarife kaynaklı ithalat akışları nedeniyle arz endişeleri sürmektedir.
Diğer metallerde ise SHFE'de alüminyum %0,08, çinko %0,25, nikel %0,38 ve kalay %1,29 oranında değer kazanırken, LME'de alüminyum %0,16, çinko %0,38 ve kurşun %0,10 yükseldi; nikel %0,28 ve kalay %0,42 geriledi.