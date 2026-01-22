Bakır fiyatları, ABD stoklarının rekor seviyelere çıkmasıyla dar aralıkta

Piyasaların dikkatini çeken gelişme, ABD Comex bakır stoklarının 20 Ocak itibarıyla 503.400 metrik tona çıkarak 500.000 metrik ton seviyesini aşması ve rekor kırması oldu. Bu durum, LME'de (Londra Metal Borsası) üç aylık bakırın ton başına %0,14 artışla 12.828,50 dolara, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise %0,07 artışla 100.490 yuan/tona yükselmesine rağmen fiyatların genel olarak baskı altında kalmasına neden oldu.

LME depolarında, özellikle New Orleans'taki stokların artması piyasa koşullarını hafifletirken, maden kesintileri ve tarife kaynaklı ithalat akışları nedeniyle arz endişeleri sürmektedir.

Diğer metallerde ise SHFE'de alüminyum %0,08, çinko %0,25, nikel %0,38 ve kalay %1,29 oranında değer kazanırken, LME'de alüminyum %0,16, çinko %0,38 ve kurşun %0,10 yükseldi; nikel %0,28 ve kalay %0,42 geriledi.