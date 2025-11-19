Bakır fiyatları ABD verileri ve Fed kararı öncesi yükselişte

  1. Ekonomim
Yatırımcılar, ABD verileriyle Fed’in faiz kararına odaklanırken, bakır fiyatlarında da yükseliş görüldü.

Yatırımcılar ABD iş gücü verileri ve Federal Rezerv'in faiz kararı öncesinde küresel ekonomik sinyalleri değerlendirirken bakır fiyatları hafif yükseliş gösterdi. Şanghay ve Londra borsalarında kırmızı metalde mütevazı artışlar kaydedildi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 0,15 artışla 86.060 yuan (12.107,48 dolar) seviyesine yükseldi. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise üç aylık bakır yüzde 0,06 artarak 10.726 dolar seviyesinden işlem gördü. Yatırımcılar, ertelenen ABD iş gücü verileri ve Fed'in aralık ayı faiz oranı kararına odaklandı.

Tedarik cephesinde, Freeport-McMoRan, eylül ayındaki çamur seli sonrası Endonezya'daki Grasberg madeninde üretimin Temmuz 2026'ya kadar yeniden başlayacağını duyurdu. Öte yandan, Çin'in ekim ayı rafine bakır üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,9 düşerken, yıllık bazda yüzde 8,9 artış göstererek karışık bir tablo çizdi.

SHFE'deki diğer ana metallerde alüminyum yüzde 0,19, çinko yüzde 0,34, nikel yüzde 0,26 ve kalay yüzde 0,87 artarken, kurşun yüzde 0,41 değer kaybetti.

LME'de ise alüminyum yüzde 0,43, çinko yüzde 0,23, kurşun yüzde 0,12, nikel yüzde 0,12 ve kalay yüzde 0,37 yükseliş kaydetti.

