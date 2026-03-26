Bakır fiyatları artan stoklar ve Orta Doğu gelişmeleriyle geriledi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır fiyatları, perşembe günü artan stok miktarları ve en büyük tüketici olan Çin'den gelen talebin zayıflamasıyla düşüş kaydetti. Yatırımcıların Orta Doğu'da ateşkes ihtimaline ilişkin netlik beklediği bu süreçte fiyatlar, önceki gün zayıf dolardan aldığı desteği kaybederek geri çekildi.

LME'de gösterge bakır fiyatı, TSİ 06:41 itibarıyla yüzde 1.17 düşüşle ton başına 12,177 dolara geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en aktif bakır kontratı ise erken saatlerde 19 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 96,590 yuanı görmesinin ardından, yüzde 0.03 kayıpla ton başına 95,160 yuan (13,789.31 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Enerji ve inşaat sektörlerinde yoğun kullanılan bakır üzerindeki baskı, LME onaylı depolardaki stokların çarşamba günü itibarıyla yıl başından bu yana yüzde 153 artarak 361,075 ton ile son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla arttı. Diğer yandan, düşük fiyatlardan yararlanan Çinli tüketicilerin stok yenileme alımlarının ardından talebin tekrar yavaşladığı belirtiliyor.