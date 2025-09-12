Bakır fiyatları, arz düşüşüyle haftalık yükselişte

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı %0,21 artışla 10.073 dolara ulaşarak haftalık bazda %1,77'lik bir kazanç için zemin hazırladı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise bakır %0,7 yükselişle 80.640 yuan/tona çıktı ve haftalık %0,89'luk bir artış kaydetmeye hazırlandı.

Dolar endeksinin düşüşü, dolar cinsinden varlıkları daha cazip hale getirerek bakıra olan talebi artırdı. Arz tarafında ise, dünyanın en büyük ikinci bakır üreticisi olan Peru'nun Temmuz ayındaki bakır üretimi yıllık bazda %2 düşüş gösterdi; ancak yılın ilk yedi ayındaki toplam üretim %3,3 arttı. Ayrıca, Eurasian Resources Group'un Kongo'daki Gecamines ile anlaşması da bakır ve kobalt yataklarını etkileyecek önemli bir gelişme olarak öne çıktı. LME bakır stokları da %1,06 azalarak 154.175 tona geriledi ve bu da piyasadaki arz sıkıntısını destekledi.

Diğer metallerin performansına bakıldığında, LME'de alüminyum %0,28, nikel %1,32, kalay %0,51 ve çinko %0,41 oranında yükselirken, kurşun %0,18 düşüş yaşadı. Şanghay'da ise alüminyum %0,94, nikel %1,37, kurşun %0,21, kalay %0,97 ve çinko %0,34 artış gösterdi.