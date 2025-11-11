Bakır fiyatları arz sıkışıklığıyla yükseldi

Bu artışta, ABD hükümetinin kapanma krizinin çözülmesine yönelik anlaşma ile bakır arzındaki sıkışıklık beklentileri etkili oldu.

Salı günü Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır %0,42 artışla 86.690 yuan/ton seviyesine ulaşırken, LME'de bakır %0,24 yükselişle 10.822 dolar/tondan işlem gördü.

ABD Senatosu'nun hükümetin kapanmasını sona erdirecek bir yasa tasarısını geçirmesi, Temsilciler Meclisi'nin onayını beklerken piyasa duyarlılığını olumlu etkiledi. Bakır fiyatları, Codelco'nun Eylül ayında üretiminin %7 düşmesi ve maden kesintilerinin bakır konsantresi üretimini etkileyeceği beklentisiyle destek buldu. Glencore ve Anglo American'ın ortak maden üretimi %26 düşerken, BHP'nin Escondida madeni üretimi %17 arttı.

Diğer yandan, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum %0,30, çinko %0,27 ve kalay %0,52 yükselirken, kurşun %0,26 ve nikel %0,20 düştü.

LME'de ise alüminyum %0,35 ve kalay %0,42 yükseliş kaydederken, çinko %0,18, kurşun %0,32 ve nikel %0,22 geriledi.