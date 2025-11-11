  1. Ekonomim
Bakır fiyatları arz sıkışıklığıyla yükseldi

Bakır fiyatları Salı günü hem Şangay hem de Londra Metal Borsası (LME) piyasalarında yükseliş kaydetti.

Bu artışta, ABD hükümetinin kapanma krizinin çözülmesine yönelik anlaşma ile bakır arzındaki sıkışıklık beklentileri etkili oldu.

Salı günü Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır %0,42 artışla 86.690 yuan/ton seviyesine ulaşırken, LME'de bakır %0,24 yükselişle 10.822 dolar/tondan işlem gördü.

ABD Senatosu'nun hükümetin kapanmasını sona erdirecek bir yasa tasarısını geçirmesi, Temsilciler Meclisi'nin onayını beklerken piyasa duyarlılığını olumlu etkiledi. Bakır fiyatları, Codelco'nun Eylül ayında üretiminin %7 düşmesi ve maden kesintilerinin bakır konsantresi üretimini etkileyeceği beklentisiyle destek buldu. Glencore ve Anglo American'ın ortak maden üretimi %26 düşerken, BHP'nin Escondida madeni üretimi %17 arttı.

Diğer yandan, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum %0,30, çinko %0,27 ve kalay %0,52 yükselirken, kurşun %0,26 ve nikel %0,20 düştü.

LME'de ise alüminyum %0,35 ve kalay %0,42 yükseliş kaydederken, çinko %0,18, kurşun %0,32 ve nikel %0,22 geriledi.

