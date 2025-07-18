Bakır fiyatları, Asya'da artan stoklara rağmen yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır %0,36 değer kazanarak ton başına 9.701,5$'a yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören Eylül kontratı %0,65 artışla ton başına 78.410 yuan oldu.

ABD'de perakende satışlar Haziran ayında %0,6 artarak tahminleri aşarken, haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğine işaret etti. Veriler, istikrarlı ekonomik büyüme beklentilerini güçlendirdi ve potansiyel olarak endüstriyel metal talebini artırdı.

Bu arada, LME'ye kayıtlı depolardaki bakır stokları, başta Asya'da olmak üzere Haziran ayından bu yana %34,8 arttı ve artan stoklar yakın vadeli tüketimin yavaşladığına işaret edebileceğinden yükseliş momentumunun bir kısmını hafifletti.

Diğer baz metaller de artış kaydetti. LME'de kalay %0,68, çinko %0,42, kurşun %0,2, alüminyum %0,19 ve nikel %0,09 yükseldi. Çin'de SHFE kalay %1,07, çinko %1, nikel %0,73, alüminyum %0,42 artarken, kurşun %0,3 geriledi.

Piyasa katılımcıları, küresel ticaret akışlarını ve endüstriyel talebi etkileyebilecek önemli bir karar tarihi olan 1 Ağustos'un yaklaşmasıyla birlikte ABD'nin gümrük vergisi politikasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.