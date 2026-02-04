Bakır fiyatları ayrıştı: Şanghay'da yükseldi, LME'de düştü

Çin'in stratejik rezervlerini genişletme planı, Şanghay bakır fiyatlarını önemli ölçüde artırırken, diğer metallerde karışık bir seyir izlendi. Bu gelişmeler ışığında LME bakırda düşüş gözlemlendi.

Habere göre, Şanghay bakırı, Çin'in stratejik rezervlerini genişletme ve ticari stoklama sistemini keşfetme planı doğrultusunda metrik ton başına 103.120 yuan (14.864,57 dolar) seviyesine çıkarak yüzde 2,45 oranında tırmandı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır fiyatı ton başına 13.351 dolara gerileyerek yüzde 0,94 düşüş yaşadı.

Diğer metallere bakıldığında, Şanghay tenekesi ton başına 387.920 yuana yükselerek yüzde 3,91 artış kaydederken, LME tenekesi ise 49.320 dolara gerileyerek yüzde 1,60 düşüş gösterdi. Şanghay nikeli ton başına 136.570 yuana yükselerek yüzde 2,94 kazanç elde etti; LME nikeli ise yüzde 0,33 artışla 17.505 dolara ulaştı.

Goldman Sachs ve Macquarie, Endonezya'dan gelen daralan arz nedeniyle 2026 nikel fiyat tahminlerini 17.000 doların üzerine çıkardı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) alüminyumu yüzde 1,55 tırmanırken, çinko yüzde 0,40 düştü ve kurşun yüzde 0,24 hafifçe geriledi. LME alüminyumu yüzde 0,0 değişmeyerek sabit kalırken, çinko yüzde 0,24 düştü ve kurşun yüzde 0,05 yükseldi.