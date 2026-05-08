Bakır fiyatları, barış umutlarının zayıflaması ve doların güçlenmesiyle geriledi

Bakır fiyatları, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin barış umutlarını zayıflatması ve doların güçlenmesiyle geriledi.

Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatı yüzde 0,3 düşüşle ton başına 13.354 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı da yüzde 0,2 gerileyerek ton başına 102.790 yuana düştü. Buna rağmen Şanghay bakırı haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 yükselişe yöneldi.

Fiyatlar üzerindeki baskı

Piyasada, ABD ile İran arasında artan gerilimin olası bir barış anlaşmasına yönelik iyimserliği azaltmasının bakır fiyatları üzerinde baskı yarattığı belirtiliyor. Orta Doğu'daki çatışmalarda yeniden tırmanış yaşanması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik ilerleme umutlarını da zayıflatırken, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Londra Metal Borsası'nda diğer baz metallere bakıldığında alüminyum yüzde 0,2, nikel yüzde 1,6, kurşun yüzde 0,8, kalay yüzde 1,3 ve çinko yüzde 0,4 geriledi.

Şanghay'da ise alüminyum yatay kalırken, nikel yüzde 2,5, kurşun yüzde 0,9 düştü. Çinko yüzde 0,4 yükselirken, kalay yüzde 0,7 artış kaydetti.