Bakır fiyatları bir haftanın en yükseğinde

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı %0,77 artışla ton başına 79.020 yuan’a (11.001,74 dolar) yükselerek 30 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Londra Metal Borsası’nda (LME) 3 ay vadeli bakır fiyatı seans içinde ton başına 9.796 dolara kadar çıkarak 31 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bakıra destek olan unsurlardan biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimi yapabileceğine dair beklentilerle zayıflayan dolar oldu. Daha zayıf bir dolar, dolar cinsinden fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek talebi artırıyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin’in Eylül ayındaki mevsimsel talep artışı öncesinde bakıra olan ilgisinin artması da fiyatları destekledi.

Ancak kazançlar, Şili’nin devlet madencilik şirketi Codelco’nun El Teniente bakır madeninde faaliyetlere kademeli olarak yeniden başlamasına izin verilmesiyle sınırlı kaldı. Geçtiğimiz hafta altı işçinin hayatını kaybettiği kazanın ardından askıya alınan faaliyetlerin yeniden başlaması, kısa vadeli arz sıkıntılarına dair endişeleri hafifletti.

Öte yandan, Çin’de Temmuz ayına ilişkin beklenenden zayıf gelen üretici fiyatları da bakırdaki yükselişi sınırlandırdı. Zayıf iç talep ve devam eden ticaret belirsizlikleri, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde ekonomik kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor.

Diğer temel metaller de sınırlı kazançlar kaydetti. SHFE’de çinko %0,33, kurşun %0,24, nikel %0,77, kalay %0,1 ve alüminyum %0,19 arttı.

LME’de ise nikel %0,93 ile en çok yükselen metal olurken, kalay %0,4, çinko %0,25, kurşun %0,2 ve alüminyum %0,15 artış gösterdi.

Piyasa katılımcıları, bu hafta açıklanacak Çin ekonomik verileri ve ABD enflasyon rakamlarını yakından izlemeye devam edecek.