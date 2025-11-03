Bakır fiyatları Çin talebi endişeleriyle baskı altında

ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflemesi ve devam eden tedarik kesintileri olumlu bir hava yaratmış olsa da, güçlenen dolar ve artan stoklar metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Gösterge LME bakır, 16:27 GMT itibarıyla %0,12 artışla 10.901 dolar/tona yükseldi; metal geçtiğimiz hafta tedarik endişeleriyle 11.200 dolar/ton ile rekor kırmıştı. Ancak, Çin'in Ekim ayında yavaşlayan fabrika faaliyetlerine ilişkin raporlar talebi olumsuz etkiledi. Bu durum, Yangshan bakır priminin 36 dolar/tona düşmesi ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bakır stoklarının Ağustos sonundan bu yana %45 artarak 116.140 tona ulaşmasıyla yansıdı. Güçlenen dolar da bakır üzerindeki hissiyatı daha da düşürdü.

Arz tarafında ise, Endonezya, Şili ve Afrika'da kesintiler devam ediyor ve bu durum Glencore ile Anglo American gibi büyük madencilerin 2025 yılının ilk dokuz ayındaki bakır üretimini düşürmesine yol açıyor. Mevcut açıklara rağmen, Goldman Sachs, 2026 yılı için bakır piyasasında küçük bir fazlalık öngörerek fiyatın 10.500 dolar/ton olacağını tahmin ediyor. Paralel olarak, diğer endüstriyel metaller farklı performanslar sergiledi: alüminyum %0,6 artışla 2.901,20 dolar/tona, çinko %1,2 artışla 3.091,50 dolar/tona, kurşun %0,5 artışla 2.026 dolar/tona yükselirken, kalay %0,25 artışla 36.175 dolar/tona çıktı; nikel ise %0,4 düşüşle 15.170 dolar/tona geriledi.