Bakır fiyatları Çin talebiyle güçleniyor

Bakır fiyatları, Çinli imalatçıların düşük fiyatları fırsat bilerek yaptıkları alımların desteğiyle üst üste üç seans süren yükselişin ardından çarşamba günü 5.9 dolar seviyesinin hemen altında işlem gördü. Fiyatlardaki son düşüşün inşaat ve yenilenebilir enerji sektörlerinden gelen tedarik dalgasını tetiklemesiyle Çin'deki spot primleri yükselişini sürdürdü.

Piyasa katılımcıları, yıllık bakır eritme ve rafinaj ücretlerinin 2026 yılında ton başına 0 dolara kadar gerilemesiyle artan orta ölçekli baskılara odaklandı. Bu durum, rafine üretimi tehdit eden ciddi bir küresel bakır konsantresi kıtlığına işaret ediyor. Şanghay'daki rekor düzeydeki borsa stokları başlangıçta kazançları sınırlasa da yapay zekâ veri merkezleri ve artan savunma harcamalarıyla bağlantılı uzun vadeli yapısal açık senaryosu emtiayı desteklemeye devam ediyor.

Glencore'un Avustralya'daki bakır rafinerisinde grev riski

Glencore Plc'nin Avustralya'daki bakır rafinerisi çalışanları, ücret anlaşmazlığı nedeniyle cuma gününden itibaren grev yapma tehdidinde bulundu. Avustralya İşçileri Sendikası, şirketin yakındaki tesislere göre yaklaşık %15 daha düşük ücret ödediğini belirterek daha yüksek maaş talep ediyor.

Avustralya İşçileri Sendikası (AWU) tarafından Glencore'a yapılan bildirimde, çalışanların cuma gününden itibaren iş bırakarak işten ayrılacağı ifade edildi. Queensland'deki Townsville'da bulunan rafineri, yılda 300.000 tona kadar işlenmiş bakır üretme kapasitesiyle Avustralya'nın en büyüklerinden biri konumunda. Bu tesis, aynı zamanda BHP Group'un Olympic Dam operasyonlarından gelenler de dahil olmak üzere üçüncü taraf malzemeleri de işliyor.