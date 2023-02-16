Bakır fiyatları, Çin'de talep umuduyla 5 haftanın en düşük seviyesinden toparlandı
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır %0,8 artışla 2.068 dolar/tondan işlem gördü.
Londra'da bakır fiyatları, piyasa katılımcılarının Çin'de talep toparlanması umutlarını sürdürmesiyle beş haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır TSİ 06.10'da %0,6 artışla 8.909 dolar/tona yükselirken, alüminyum %0,8 artışla 2.403,50 dolar/tondan, çinko %0,2 artışla 3.205 dolar/tondan ve kurşun %0,8 artışla 2.068 dolar/tondan işlem gördü.
LME bakır, daha fazla faiz artırımına ilişkin korkuların doları güçlendirmesi ile dün beş haftanın en düşük seviyesini gerilemişti.
Güncel bakır talebi cansız kalırken, fiyatların Çin'de metal tüketiminin eninde sonunda toparlanacağı umutlarıyla desteklendiği bildirildi.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mart bakır kontratı %0,6 düşüşle 68.460 yuan/tona (9.998,83 dolar), nikel %1,4 düşüşle 204.430 yuan/tona, çinko %1,1 düşüşle 22.870 yuan/tona geriledi.