Bakır fiyatları, Çin'deki teşvik belirsizliğiyle baskılandı

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır kontratı, 0529 GMT itibariyle yüzde 0,4 düşüşle metrik ton başına 9.0865 dolara geriledi. Bu arada, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören Ocak ayı bakır kontratı yüzde 0,2 artışla 74.670 yuan (10.259,83 dolar) oldu.

Piyasanın odağı, üst düzey liderlerin ekonomik büyüme hedeflerini belirleyeceği Çin'in bu ayki Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı toplantısında.

Şimdiye kadar yatırımcılar, Çin'in durgun ekonomisini canlandırmak için agresif mali teşvik önlemleri almaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. StoneX EMEA & Asya kıdemli metal analisti Natalie Scott-Gray, “Daha yüksek parasal veya mali teşvik için herhangi bir sinyal iyi karşılanacaktır - ancak piyasaların şu ana kadar Çin'in teşvik çabalarından hayal kırıklığına uğradığı varsayılan bir ayarı var gibi görünüyor” dedi.

LME alüminyum yüzde 0,65 düşüşle ton başına 2.586,5 dolar, çinko yüzde 0,21 düşüşle 3.065 dolar, kurşun yüzde 0,4 gerileyerek 2.063 dolar, nikel yüzde 0,4 düşüşle 15.990 dolar, kalay da yüzde 0,26 kayıpla 29.075 dolar oldu.