Bakır fiyatları Çin'den gelen taleple beş gün sonra yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır fiyatları, beş günlük düşüş serisini sonlandırarak Çin'den gelen alımlar ve arz kesintisi endişelerinin etkisiyle yüzde 0,1 oranında değer kazandı ve ton başına 13.049 dolara ulaştı.

Çin'in sülfürik asit ihracatını yasaklaması Şilili bakır madencilerini olumsuz etkilerken, sülfürik asit ve dizel tedarikindeki aksamalara yönelik endişeler fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam ediyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nın İşçi Bayramı tatili nedeniyle 6 Mayıs'a kadar kapalı kalacağı bu dönemde, Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) tarafından paylaşılan veriler küresel rafine bakır piyasasının şubat ayında 276.000 ton fazla verdiğini ortaya koydu.

Öte yandan BNP Paribas, bakır fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek bu çeyrek içerisinde ton başına 14.000 dolar seviyesinin görülebileceği öngörüsünde bulundu.

Diğer metal piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Nikel fiyatları, Endonezya'daki üretim kesintilerinin sağladığı desteğe rağmen yüzde 0,15 oranında düşüşle 19.425 dolara gerilerken, alüminyum yüzde 0,27 artışla 3.548 dolara çıkarak son dört yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Çinko fiyatları yüzde 1,0 kayıpla 3.338 dolara inerken, kurşun yüzde 0,1 oranında sınırlı bir artışla 1.958 dolardan işlem gördü. Kalay ise yüzde 1,7 oranında değer kazanarak 49.780 dolara ulaştı.